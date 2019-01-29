”بنمبارك“ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎلس ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‎

هبة بريس – الرباط

ﺗﻢ يوم أمس الإثنين 28 يناير اﻧﺘﺨﺎﺏ، ﺳﻌﺪ ﺑﻨﻤﺒﺎﺭﻙ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻣﺠﺎلس ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، وذلك خلال مؤتمر تأسيسي بأحد الفنادق المصنفة بالعاصمة الرباط، سبقه مداخلات تحت إطار يوم دراسي خصص لمناقشة الحكامة الترابية ودور مجالس الجماعات والأقاليم في تعزيزها.

وفي هذا الصدد قال سعد بن مبارك، رئيس مجلس عمالة الرباط، بأن هذا اليوم الدراسي مناسبة لعقد اللجنة التحضرية واستعدادها للجمع العام التأسيس، إضافة إلى التطرق لعروض مهمة حول تدبير عمل مجلس العمالات، كما تم أيضا تناول موضوع نتائج الافتصاح المالي لسنتي 2015 و2016.

وأضاف سعد بن مبارك، في تصريح لجريدة هبة بريس الإلكترونية، على أن نقاش مهم أثير، تبين من خلاله أهمية الحاجة إلى تأسيس تنظيم يجمع رؤساء مجالس العمالات والأقاليم لمواجهة التحديات التي تواجه مجال الاختصاصات التي أنطيت بهم في إطار القانون التنظيمي الجديد.

وفي نفس السياق، كشف زهير الزمزامي، رئيس مجلس عمالة تمارة-الصخيرات، في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، بأن من بين أهداف المولود الجديد والذي رأى النور بعد حوالي ثلاث سنوات من الترقب، هو الترافع عن المشاكل التي يعيشوها رؤساء المجالس في التسيير اليومي، وتبادل الأفكار والقيام بأعمال جماعية، إضافة للحوار والمناقشة .

هذا ﻭﺍﻧﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﺮﻋﻲ، ﻭﻋﻦ جهة ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺍﺳﻔﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﻭﺍﻋﻤﺮﻭ، ﻭﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻬﻴﺎ، ﻭﻋﻦ جعة ﺩﺭﻋﺔ ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ ﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻱ، ﻭﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﻨﺎﻥ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺳﻼ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺯﻫﻴﺮ الزﻣﺰاﻣﻲ ﻭﻳﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺿﻲ، ﻭﻋﻦ ﺳﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﺎﺯﻱ .

ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻠﻤﻴﻢ ﻭﺍﺩ ﻧﻮﻥ ﺑﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ، ﻭﻋﻦ ﻓﺎﺱ ﻣﻜﻨﺎﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻮﻧﻲ، ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ، ﻭﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﻲ

ﻭﺳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ 14.112.

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