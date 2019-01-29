الحكومة تتدارس “منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي”

هبة بريس

يتدارس مجلس الحكومة المنعقد بعد غد الخميس 31 يناير الجاري، مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

كما يتدارس مجلس الحكومة المنعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بحماية المستنبطات النباتية، والثاني بتغيير المرسوم بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء.

وسيتتبع مجلس الحكومة في بدايته عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول السياسة الوطنية للشمول المالي، ليختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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