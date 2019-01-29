صفقات شركات النظافة بالدار البيضاء تثير الجدل قبل إعلانها الرسمي‎

هبة بريس – الدار البيضاء

ما يزال الرأي العام بالعاصمة الاقتصادية ينتظر قرار الإعلان الرسمي عن الشركات الفائزة بصفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة و المتوقع أن يصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بعد أن تم الحسم بشكل شبه رسمي في أسماء الشركات الفائزة بالصفقات العمومية.

و في هذا الصدد ، علمت هبة بريس من مصدر مطلع أن صفقة تفويت تدبير قطاع النظافة بالدار البيضاء قد أثار الكثير من الجدل بين المعارضة و الأغلبية داخل مجلس المدينة الذي يترأسه عبد العزيز العماري المنتمي لحزب العدالة و التنمية.

و تتهم أطراف من فرق المعارضة مجلس المدينة بمحاباة بعض الشركات و التي أثبتت في السابق عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن البيضاوي و لم تقدم الخدمات المنتظرة.

و استنادا للمصدر ذاته ، فقد تم التوصل لاتفاق شبه نهائي مع ثلاث شركات لتدبير قطاع النظافة بأكبر مدن المغرب بعدما تقرر أن تمنح الصفقة لشركات “ديرشبورغ” و “أفيردا” ثم “ميكومار” ، و سيتم الإعلان عن الفائزين بالصفقات بعد إنهاء الترتيبات الإدارية المتعلقة بذلك.

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