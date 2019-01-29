أمن أصيلة يطيح بمروج مواد مخدرة من ذوي السوابق العدلية‎

اس.بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات البالغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق العدلية.

المعني بالأمر الذي كان مبحوثا عنه بموجب مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، تم رصده صبيحة اليوم بأحد المنازل بحي الزرقطوني، وبعد عملية مراقبة تم إلقاء القبض عليه وحجز كمية مهمة من المخدرات متنوعة ” قطع من مادة الشيرا ولفافات من مادة الكيف الممزوج بالتبغ وأنابيب السليسيون ” كما نم حجز أسلحة بيضاء ومبالغ مالية من مردود الإتجار في المخدرات، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.

وقد جاءت حصيلة المحجوزات على الشكل التالي :

670 لفافة من الكيف الممزوج بالتبغ.

350 قطعة من مخدر الشيرة.

15 أنبوب من مادة السليسيون.

03 سكاكين .

مبلغ مالي قدره 9900 درهم.

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