حمد الله: ضربة الجزاء التي حصلت عليها صحيحة وإلغاؤها ظلم للنصر

هبة سبور – شفيق عنوري

أكد المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي، إن ضربة الجزاء التي حصل عليها وألغاها الحكم فيما بعد، صحيحة وواضحة مليون في المئة.

وقال حمد الله، في تصريح تلفزيوني عقب نهاية مباراة النصر وأحد، إن إلغاء ضربة الجزاء عقب احتسابها، ظلم تحكيمي يطال فريقه.

وشدد لاعب أولمبيك آسفي السابق، على أنه مستعد لاعتزال كرة القدم في حال لم تكن ضربة الجزاء صحيحة.

وكان الحكم قد أعلن عن ضربة جزاء لصالح حمد الله، قبل أن يتراجع عنها ويقرر منح البطاقة الصفراء للاعب بداعي التحايل.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز عريض للنصر، بنتيجة 4-0، سجل منها حمد الله هدفا وصنع الباقي.

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