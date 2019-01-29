لجنة دعم معتقلي الريف : ”الزفرافي معرض للإصابة بجلطة AVC‎“

هبة بريس- الرباط

أعلنت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء عن دقها لناقوس الخطر فيما يخص الحالة الصحية للمعتقل السياسي ناصر الزفزافي وتحذر من مغبة عدم الاكتراث للتحذيرات وتطالب بالتدخل الفوري لضمان حق المعتقل في الحياة وباقي معتقلي حراك الريف وتدين تعامل إدارة السجن مع الحق في الحياة

وكشف بلاغ صادر عن اللجنة المذكورة بأنها علمت، بالحالة الصحية الحرجة التي بلغها وضع ناصر الزفزافي معتقل حراك الريف، المتواجد بسجن عكاشة، الذي يعاني من تقلص شرياني على مستوى رأسه، مما قد يسبب في جلطة AVC قد يؤذي جهازه العصبي.

وحسب ما علمت به اللجنة، يضييف-البلاغ، فوضع ناصر الزفزافي جد حرج نظرا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه يوم السبت واستدعت نقله الى مستشفى بعد تعنت إدارة سجن عكاشة بداية، و رضوخها لذلك بعد اكتشافها أنه لا مفر، ان هذه الأعراض ليست جديدة فقد سبق لناصر حسب ما كشف به لهيئة دفاعه، أن أصيب بنفس الأعراض بتاريخ 01/03/2018، ونقل للمستشفى حيث خضع للتشخيص وتم تشخيص حالته آنذاك دون أن يُخبر بذلك ودون أن يتلقى أي علاج.

وأضاف البلاغ على أن اللجنة تتابع الخطوات النضالية لمعتقلي حراك الريف، التي ومنذ البداية كان لها هدف المطالبة بمحاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع وقرينة البراءة، بعد انتباههم إلى أن مسار المحاكمة بات ينذر بتراجعات خطيرة عن التزامات الدولة بخصوص توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خصوصا إصرار هيئة الحكم وضعهم داخل القفص الزجاجي.

وانطلاقا من كل ما سبق، وانطلاقا من المواثيق الدولية التي تعتبر الحق في الحياة هو أسمى حق، وانطلاقا من التزامات المغرب وتعهداته الدولية الذي يؤكد على تشبثه بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وانطلاقا من أن وضعية المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، بلغت مرحلة جد حرجة.

تعلن اللجنة عن استنكارها للتعامل مع حياته بمثل هذا الاستهتار، من قبل المسؤولين المباشرين على وضعه داخل ادارة سجن عكاشة، في الوقت الذي كان حري بإدارة السجن التحرك وتوفير كافة الإمكانيات لكي يتمتع مثله مثل كل المواطنين المغاربة بحقه في العلاج الفوري بعد تشخيص وضعيته.

وادانتها لكل مقاربة انتقامية من معتقلين سياسيين ذنبهم انهم طالبوا بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وطالبوا بحقهم في أن ينعموا بحياة لائقة وشغل ومدرسة وكرامة، مع مطالبتها الجهات المسؤولة بالتحرك في اقرب وقت لإنقاذ حياة ناصر الزفزافي قبل ان يقع ما لا يحمد عقباه، وفتح تحقيق شفاف ونزيه مع اطلاع الرأي العام الوطني والدولي بنتائجه، وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك.

وزاد اللجنة بتقديمها ”التحية“ للروح العالية التي أظهرها كافة معتقلي حراك الريف، رغم الأحكام القاسية التي بلغت قرونا، ورغم التراجعات التي تشهدها المحاكمة والتي تنذر بغياب ادنى شروط المحاكمة العادلة. وإلى عائلاتهم أيضا، والتي بالرغم من معاناتها شبه الأسبوعية جراء تنقلها لمسافة 1200 كيلومتر لزيارة ذويها، لكن هذا لم يثنيها على مواصلة لعب دورها في التعريف بقضية المعتقلين السياسيين كل ما أتيحت لهم الفرصة لذلك.

وختمت بدعوة كل القوى والضمائر الحية للتحرك والعمل الوحدوي من أجل مواجهة التراجعات الخطيرة لحقوق الإنسان، ودق ناقوس خطر الأحكام الصادرة في حق كل نشطاء الحراكات الاجتماعية والمطلبية.

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