مستجدات وفاة سيدة بأنفلونزا الخنازير.. الرضيع في حالة حرجة بحاضنة المستشفى‎

Newborn baby (0-3 months), close-up of feet
نُشر بتاريخ :  2019-01-29 - 12:18
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هبة بريس – الدار البيضاء

بعد أن فارقت المنية شابة مغربية أمس الاثنين بمستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء بسبب إصابتها بفيروس أنفلونزا الخنازير ، خرجت إدارة المستشفى بتوضيح أكدت من خلاله أن الوفاة ناجمة عن أزمة رئوية حادة و سكتة قلبية.

و أضافت إدارة المستشفى بخصوص حالة الرضيع ، أن الأخير تم إنقاذه من خلال عملية قيصرية و حالته الصحية حاليا حرجة ، حيث يرقد بالحاضنة مع التهوية الإصطناعية تحت عناية طبية دقيقة من طرف الأطر الطبية بالمستشفى.

و أضافت إدارة المستشفى أن عمر الرضيع حاليا هو 7 أشهر و يرقد بالحاضنة مع التهوية الاصطناعية وسط مراقبة طبية مشددة في انتظار تحسن حالته.

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