الدكالي و العلمي يدشنان أول معمل لصناعة أدوية السرطان المنخفضة التكلفة بإفريقيا‎

هبة بريس – الدار البيضاء

بحضور أنس الدكالي وزير الصحة و مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الرقمي ، تم تدشين معمل لإنتاج أدوية السرطان المنخفضة التكلفة بمنطقة بوسكورة ضواحي الدار البيضاء و الذي يعتبر أول معمل من هذا النوع بالقارة الإفريقية.

المشروع و الذي يتكون من مجموعة من الوحدات الإنتاجية للأدوية أبرزها المتعلقة بالأدوية البيو تكنولوجية المضادة للسرطان و كذا صناعة أكياس الأمصال الطبية و الكتلة الحيوية و الأدوية المنخفضة التكلفة و ذلك لتعزيز الأمن الدوائي بالمغرب.

و يعود هذا المشروع الضخم لمجموعة “سوطيما” و التي خضعت للتقييم والمراقبة والتصديق من طرف وزارة الصحة المغربية وأصبحت تشكل منصات تصدير صوب العديد من البلدان الإفريقية والعربية والأوروبية لعدد كبير من المنتجات الطبية.

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