الدكالي و العلمي يدشنان أول معمل لصناعة أدوية السرطان المنخفضة التكلفة بإفريقيا‎

نُشر بتاريخ :  2019-01-29 - 12:07
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الدار البيضاء

بحضور أنس الدكالي وزير الصحة و مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الرقمي ، تم تدشين معمل لإنتاج أدوية السرطان المنخفضة التكلفة بمنطقة بوسكورة ضواحي الدار البيضاء و الذي يعتبر أول معمل من هذا النوع بالقارة الإفريقية.

المشروع و الذي يتكون من مجموعة من الوحدات الإنتاجية للأدوية أبرزها المتعلقة بالأدوية البيو تكنولوجية المضادة للسرطان و كذا صناعة أكياس الأمصال الطبية و الكتلة الحيوية و الأدوية المنخفضة التكلفة و ذلك لتعزيز الأمن الدوائي بالمغرب.

و يعود هذا المشروع الضخم لمجموعة “سوطيما” و التي خضعت للتقييم والمراقبة والتصديق من طرف وزارة الصحة المغربية وأصبحت تشكل منصات تصدير صوب العديد من البلدان الإفريقية والعربية والأوروبية لعدد كبير من المنتجات الطبية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في اقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

سكان الدار البيضاء يصرفون قرابة 16 مليار درهم على التأمينات

هبة بريس – الدار البيضاء يسيطر سكان جهة الدار البيضاء سطات على الحصة الأكبر من سوق ا…