مستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء يؤكد: “وفاة سيدة نتيجة أزمة رئوية حادة و سكتة قلبية”‎

هبة بريس – الدار البيضاء

خرجت إدارة مستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء عن صمتها بعد وفاة سيدة بفيروس أنفلونزا الخنازير ، حيث أكدت إدارة المستشفى أن السيدة المعنية بالأمر توفيت نتيجة أزمة رئوية حادة بسبب ضيق التنفس وسعال مدمى مع سكتة قلبية.

و أكدت إدارة المستشفى أن السيدة المتوفاة تبلغ من العمر 34 سنة تم علاجها في مصحة خاصة في فاس بسبب التهابات بولية ورئوية لمدة 4 أيام، وتمت احالتها على مصحة خاصة بالبيضاء ثم نقلت الى مستعجلات مستشفى الشيخ خليفة يوم 24/01/2019 على الساعة الثانية بعد منتصف الليل في وضعية حرجة.

وبعد الكشف عنها وإجراء تحليلات دقيقة ، تضيف إدارة المستشفى، تبين أنها مصابة بداء أنفلوانزا الخنازير، ما جعل مصالح المستشفى تخبر المديرية الجهوية للصحة وكذا مصالح الأوبئة المختصة.

وقد تم منح المريضة مضاد ” تاميفلو” بالرغم من أن فعالية هذا الدواء يجب ان يعطى خلال ال48 ساعة التي تلي ظهور الاعراض الأولى للفيروس، حيث تدهورت الحالة الصحية للمريضة يوم السبت، كما أنها خضعت لعملية قيصرية من أجل إنقاذ الجنين، لتفارق المريضة الحياة صباح يوم الاثنين 28 يناير 2019.

وكانت وزارة الصحة الوزارة أكدت أن تسجيل حالات الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية “إتش1ن1” تعتبر عادية، لافتة إلى أن المنظومة الوطنية لليقظة والمراقبة الوبائية تسجل سنويا حالات الإصابة بهذا الفيروس خلال موسم البرد، كما هو ملاحظ بباقي دول العالم.

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