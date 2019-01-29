المغربية “خلود” تصل نهائي “أمير الشعراء” بالإمارات للفوز بنصف مليار‎

هبة بريس – الدار البيضاء

يتواصل تألق المغاربة في عديد المسابقات بمجالات شتى و في أنحاء متفرقة من العالم ، حيث و بعد بزوغ نجم عدد من الشباب المغاربة المتألقين في مسابقات عالمية لتجويد القرأن الكريم و القراءة و اللغة العربية ، أتى الدور هاته المرة على مسابقات الشعر و الفصاحة و الأدب.

و تمكنت الشابة المغربية خلود بناصر من ضمان مكان لها في أرفع مسابقة عالمية للشعر و التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “أمير الشعراء” بعدما تأهلت للنهائيات نظير تألقها بعدد من المشاركات الشعرية.

و كانت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي قد أعلنت عن القائمة النهائية لمسابقة “أمير الشعراء” في دورتها الثامنة والتي تضم 20 شاعرة و شاعرا من عدة بلدان عربية منهم المغربية خلود بناصر.

وقالت اللجنة المنظمة إن القائمة تضم 11 شاعرة، و9 شعراء، تمكنوا من الوصول لهذه المرحلة بجدارة بعد منافسة مع المئات من الشعراء من شتى الدول و ذلك للفوز بمبالغ مالية مهمة تقارب النصف مليار سنتيم مغربية.

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