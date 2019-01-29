سكان الدار البيضاء يصرفون قرابة 16 مليار درهم على التأمينات

هبة بريس – الدار البيضاء

يسيطر سكان جهة الدار البيضاء سطات على الحصة الأكبر من سوق التأمينات بالمغرب و ذلك من خلال استحواذهم على ما يقارب 72 في المئة من إجمالي المبالغ المؤداة و التي تقدر في الإجمال ب 22 مليار درهم.

و في هذا الصدد، أفصحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن الإحصائيات الخاصة بحجم الإنتاج الذي شهده قطاع التأمينات، وهي الأرقام المتعلقة بالفترة الممتدة بين يناير وشتنبر من سنة 2018.

وتم تقديم الأرقام المسجلة في القطاع حسب فرع نشاط التأمينات، وجودتها وتوزيعها الجهوي، حيث وبناءا على المعطى الأخير، فإن جهة الدار البيضاء سطات سيطرت على 71.1 في المائة من مجموع أقساط التأمينات التي أصدرها معظم المؤمنين في المغرب و ذلك بمبلغ 15 مليار و 642 مليون درهم تقريبا.

وتم تجميع حوالي نصف حجم الأقساط الصادرة، عبر وسطاء التأمينات، والتي بلغت 10.6 مليار درهم، كما نال القطاع المصرفي حصة مهمة من سوق التأمينات في عاصمة البلاد الاقتصادية ببلوغ رقم معاملاتها الإجمالي حوالي 7 ملايير درهم.

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