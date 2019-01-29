رونار يدخل مباراة مالاوي بالتشكيلة الاحتياطية للأسود

نُشر بتاريخ :  2019-01-29 - 10:52
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هبة سبور – شفيق عنوري

يدخل الفرنسي هيرفي رونار، مباراة المنتخب المغربي الأخيرة، في تصفيات كأس أمم إفريقيا، أمام مالاوي، بالتشكيلة الاحتياطية.

ومن المرجح أن يعتمد الثعلب الفرنسي، على اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصة الظهور بشكل رسمي مع “الأسود” في مباريات التصفيات.

وضمن المنتخب المغربي تأهله لكأس الأمم الإفريقية، في الجولة الماضية، بعد أن تغلب على الكاميرون بهدفين دون رد.

ومن المنتظر، أن يشرك رونار التشكيلة الأساسية للمنتخب المغربي، في المباراة الودية التي تلي لقاء مالاوي، والتي سيقابل فيها الأرجنتين، وذلك من أجل الوقوف على مستوى “الأسود”.

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