أمن البيضاء يعتقل “مول الطبسيل” الذي اعتدى على سيدة بالشارع

هبة بريس – الدار البيضاء

تمكنت مصالح الأمن بمنطقة مرس السلطان التابعة لولاية أمن الدار البيضاء مساء أمس من اعتقال الشخص الذي اعتدى على سيدة بشكل عرضي بالشارع العام خاصة بعد أن أقدمت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية و المنابر الإعلامية على نشر تفاصيل و معطيات هذا الحادث.

و في هذا الصدد ، علمت هبة بريس أن السيدة التي تعرضت للاعتداء تقدمت بشكاية للعناصر الأمنية معززة بشهادة طبية تثبت تعرضها للاعتداء مما جعل عناصر الشرطة القضائية لمرس السلطان يتحركون بشكل مستعجل لتوقيف المتهم بناءا على الأوصاف و المعطيات التي أدلت بها السيدة.

و وفق ذات المصدر ، فالمعني بالأمر هو شاب في بداية الثلاثينيات من العمر و له مجموعة من السوابق القضائية ، و قام بالاعتداء على السيدة بالشارع العام بعدما رماها بشكل متعمد بصحن أصابحا بجروح غائرة على مستوى الوجه.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1