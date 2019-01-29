الملك يبرق أمير الكويت: “مرتاحون للمستوى المتميز لعلاقات التعاون بين بلدينا”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى توليه إمارة دولة الكويت.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بموفور الصحة والعافية والهناء، وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء.

كما أعرب جلالة الملك عن ارتياحه الكبير “للمستوى المتميز لعلاقات التعاون بين بلدينا، والتي تستمد قوتها من الأواصر الأخوية التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا، مؤكدا لكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل المضي قدما في تعزيز الشراكة المغربية الكويتية، والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي نبتغيه لها، بما يعود بالخير العميم على شعبينا الشقيقين”.

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