لجنة برلمانية مصرية تشيد بالنهضة الصناعية التي يشهدها المغرب

هبة بريس - وكالات

أشادت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، بالنهضة الصناعية التي يشهدها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.

وقالت في بيان عقب اجتماع عقدته، أمس الإثنين 28 يناير، لبحث “أفاق العلاقات المصرية المغربية”، في “ظل التطور الصناعي العالمي المتسارع، نشيد بالنهضة الصناعية التي حققها المغرب، بفضل السياسة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من اجل النهوض بالقطاع الصناعي”.

من جهة أخرى، دعت اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي حضره نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول المغرب العربي، إلى العمل على النهوض بالمبادلات التجارية بين مصر والمغرب، عبر تفعيل الاتفاقات الثنائية، ورفع العراقيل والمعوقات ذات الصلة، مطالبة الحكومة المصرية بإبرام اتفاقية شراكة مع المغرب في مجال الصيد البحري للاستفادة من الثروة السمكية التي تزخر بها المملكة.

وعلى صعيد متصل، أشادت اللجنة بعمق العلاقات المصرية – المغربية والتي تنم عن “خالص المحبة بين الزعيمين الرئيس السيسي وجلالة الملك محمد السادس والشعبين الشقيقين، والتي ترجمت إلى تطورات عملية تمثلت في نمو التعاون الاقتصادي والشراكة الاستثمارية بين البلدين”.

وفي هذا الصدد، ثمنت اللجنة التشاور القائم بين البلدين في ما يتصل بقضايا القارة الإفريقية، والتفاهم بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية والأممية.

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