وادو يشن هجوما حادا على خرجة بسبب بنعطية

Nancy's French-Moroccan defender Abdeslam Ouaddou looks on before the French L1 football match between Nancy (ASNL) and Lille (LOSC) at the Marcel Picot Stadium in Tomblaine, on January 12, 2013. AFP PHOTO / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN (Photo credit should read JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP/Getty Images)
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هبة سبور – شفيق عنوري
شن الدولي المغربي السابق، عبد السلام وادو، هجوما حادا على زميله الحسين حرجة، بسبب صفقة انتقال بنعطية إلى الدحيل القطري.
واعتبر وادو أن خرجة، كان سببا في تسهيل انتقال عميد المنتخب المغربي إلى الخليج، بدل انضمامه إلى دوري أوروبي كبير، وذلك خدمة لمصلحته “الشخصية”.
وتلقى بنعطية عدة عروض من أندية أوروبية، أبرزها، ميلان الإيطالي، وآرسنال الإنجليزي، ومارسيليا الفرنسي، إضافة إلى شالكه الألماني.
يشار إلى أن انتقال بنعطية إلى قطر خلف استياء واسعا في صفوف الجماهير والمتابعين المغاربة، الذين كانوا يمنون النفس بانضمام العميد لنادي أوروبي كبير، من أجل كسب دقائق لعب أكثر
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