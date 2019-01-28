الكدش تقرر خوض اضراب عام في الوظيفة العمومية في هذا التاريخ

هبة بريس ـ الرباط

قررت مركزية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع مكتبها التنفيذي يومه الاثنين ، تنظيم اضراب عام في الوظفية العمومية بتاريخ 20فبراير القادم .

وأرجعت النقابة أسباب دعوتها لهذا الإضراب ” احتجاجا على الحوارات غير المفضية لنتائج وعدم تلبية مطالب الطبقة العاملة المشروعة والتضييق على الممارسة النقابية و اتساع التفاوتات الإجتماعية والمجالية وتسليع الخدمات العمومية “

كما عزت المركزية النقابية دوافع الاضراب العام في بلاغ توصل لها إلى الإرتهان لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والهجوم على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، داعية الحكومة إلى حوار مسؤول ومنتج”..

كما دعا المكتب التنفيذي كتاب الاتحادات المحلية والنقابات الو طنية إلى اجتماع يوم السبت 2فبراير الآتي وباقي الأجهزة النقابية إلى التعبئة

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