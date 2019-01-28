هذه حقيقة منع محاضرة “طارق السويدان ” بمراكش

هبة بريس - الرباط

على اثر تداول خبر منع تنظيم محاضرة للداعية الكويتي، طارق السويدان، بمدينة مراكش، كشف مصدر مطلع أن الندوة المذكورة تم إلغاءها من طرف الجهات المنظمة.

وأفاد ذات المصدر، ل”هبة بريس”، أن محاضرة الداعية الكويتي، تم إلغاءها ساعات قليلة من طرف الجهات المنظمة، لافتا الى أن السلطات لم تتدخل لمنعها أو إلغاءها.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجهة المنظمة لم تتوصل بأي وثيقة رسمية تفيد منع انعقاد الندوة المذكورة، مرجحا أن إلغاء المنظمين للمحاضرة جاء بسبب انتقادات النشطاء لها ولمسيرها.

هذا ويشار الى أن مؤسسة “ابن تاشفين” للدراسات والأبحاث والإبداع أعلنت قبل أيام تنظيم محاضرة بعنوان “الرسول القائد” بتأطير من الداعية الكويتي طارق السويدان، قبل أن يتم إلغاءها في اللحظات الأخيرة.