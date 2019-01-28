مصرع طفلة في حادثة سير خطيرة بوجدة

هبة بريس – وجدة

لقيت طفلة مصرعها بعد زوال اليوم الإثنين 28 يناير الجاري اثر حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى شارع الحسن الثاني أمام مصحة خاصة.

وحسب شهود عيان ، فالحادث تسبب فيه شاب كان يقود سيارة خفيفة من نوع رونو بسرعة جنونية في اتجاه ممنوع حيث اصطدم بسيارة أخرى بعدما فقد التحكم في سيارته و اتجهت به نحو الرصيف ليصطدم بالطفلة بقوة وأرداها قتيلة على الفور .

وحلت بعين المكان مصالح الشرطة والوقاية المدنية حيث تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي الفارابي فيما باشرت المصالح الامنية المسطرة القانونية .