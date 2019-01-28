اعتقال خال الطفلة اخلاص التي عثر على جثتها بغابة ضواحي الدرويش

اعتقلت مصالح الدرك الملكي خال الطفلة إخلاص التي عثر على حثتها بغابة ضواحي اقليم الدرويش، لعدم التبليغ عن مكان جثتها، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية بهذا الخصوص ولم يعرها أي إهتمام.

وحسب ما أفادت به مصادر متطابقة فتوقيف المعني بالأمر جاء بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بعد إطلاعها على محاضر الدرك الملكي التي أنجزتها للمشتبه فيه في اختطاف الطفلة، والتي يكشف من خلالها بأنه اتصل بخال الطفلة وأخبره عن مكان وجودها وسط الغابة

وحسب المصادر نفسها، فإن خال الطفلة تلقى مجموعة من المكالمات الهاتفية، مباشرة بعد تواري الطفلة عن منزل أسرتها، لكنه لم يعرها أي اهتمام .

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