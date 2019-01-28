الرباط .. السلطات تشن حملة على الباعة المتجولين بحي المحيط

هبة بريس

لازالت سلطات حسان برئاسة الباشا وقائد المحيط ورئيس الامن والقوات المساعدة تشن حملة متواصلة على الباعة المتجولين بحي المحيط بمدينة الرباط.

وتدخلت المصالح المعنية طيلة الايام الأخيرة، لاخلاء الحي من الباعة احتلو ااأزقة منذ مدة مما تسبب في عرقلة السير وانعدام النظافة وكذلك ولوج الساكنة لأبسط الخدمات.

وأفادت مصادر أن الوالي أعطى تعليماته الصارمة للقيام بتحرير الملك العمومي بهدف تيسير السير والجولان.

كما أمر ذات المسؤول، بالقيام بحملةالنظافة وتغيير الإنارة العمومية من طرف المجلس بمصابيح صديقة البيئة.

هذا وقد لقيت هذه الحملة استحسان الساكنة التي عبرت عن اشادتها بتحركات السلطات.

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