اليازغــي : خلافات الاغلبية لا تسهم في الانتقال الديمقراطي

هبة بريس ـ الرباط

وصف وزير الدولة السابق محمد اليازغي الهجوم الإعلامي الذي يستهدف قيادات من الصف الأول في حزب العدالة والتنمية بأنه “تنابز بالألقاب”، وقال بأنه لا يفيد الانتقال الديمقراطي في المغرب، الذي قال بأنه “انطلق ولن يعود إلى الوراء”.

وقال اليازغي : “لا أريد الدخول على خط هذا السجال الإعلامي السطحي، الذي يعكس خلافات الأغلبية الحكومية، ليس فقط لأنه سطحي ولا يسهم في الانتقال الديمقراطي، وإنما لأنه يبعث برسالة سلبية إلى الرأي العام المغربي، ويبعده أكثر عن المشاركة السياسية الفاعلة”.

وسجل اليازغي أن “حزب العدالة والتنمية أصبح واحدا من مكونات الانتقال الديمقراطي في المغرب، الذي أصبح واقعا ملموسا”.

وقال في تصريح لـ عربي 21 : “علينا أن نقر بأن العدالة والتنمية قد تطور بشكل كبير، وأمسى حزبا ديمقراطيا، ولم يعد فيه من يعارض الديمقراطية أو يرفضها، وهذا يمثل إضافة حقيقية لمشهد الانتقال الديمقراطي في المغرب”، على حد تعبيره.

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