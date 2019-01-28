ماكرون ينبه السيسي بإحترام حقوق الانسان

هبة بريس - وكالات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الى الجمهورية العربية المصرية، اليوم الاثنين 28 يناير الجاري، وفي تصريح لماكرون لوسائل الاعلام، كشف أن قد نبه نظيره عبد الفتاح السيسي، بضرورة احترام حقوق الانسان.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي “الاستقرار والسلام الدائم يسيران جنبا إلى جنب مع احترام الكرامة الفردية وسيادة القانون، ولا يمكن فصل البحث عن الاستقرار عن مسألة حقوق الإنسان”. من جانبه، قال السيسي إنه يجب النظر إلى حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب. وأضاف “مصر تقوم بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها”.

ويرى ملاحظون ان نصيحة ماكرون للسيسي، تتعلق بالتطورات التي تجري في حرب مصر على الارهاب وما يواكب ذلك من اعتقالات ومحاكمات، قد رأت فيها فرنسا بعض التجاوزات لحقوق الانسان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0