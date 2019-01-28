احباط محاولة سرقة طفلة بتامنصورت بمدينة مراكش

ضاهر محمد، مراكش

أفادت مصادر مطلعة لهبة بريس، أن مجموعة من المواطنين تمكنوا يوم امس الأحد من إيقاف شاب حاول اختطاف طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وذلك على مستوى دوار لغشيوة بجماعة حربيل تامنصورت التابعة لعمالة مراكش.

وحسب نفس المصادر، فقد انتبه مجموعة من المواطنين الى صراخ الطفلة، حيث كان يحاول شاب أخذها بالقوة من أمها التي تعاني من إعاقة جسدية، ليقوموا بالتدخل وايقاف المعني بالأمر.

هذا، وفور ايقافه تدخل رجال السلطة المحلية، وعناصر من الدرك الملكي التي عملت على اعتقال الموقوف، وفتح تحقيق في هاته النازلة.

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