توقيف مرتكب جريمة قتل شاب مثلي بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان الشاب الذي نفذ جريمة قتل في حق مثلي بواحة سيدي ابراهيم بمدينة مراكش صباح يوم امس الاحد، قام بتقديم نفسه لعناصر الدرك بمدينة الفنيدق شمال المملكة.

وحسب نفس المصادر، فرجال الدرك بواحة سيدي ابراهيم انتقلت ليلة امس الاحد لمدينة لفنيدق من اجل تسلم مرتكب الجريمة.

وكشفت نفس المصادر، أن الجاني سلم نفسه إلى مصالح الأمن بالفندق حيث أكد أنه كان يعاقب الخمر رفقة شاب مثلي يسمى “منير” ويلقي ب”شاكيرا” بمدينة تامنصورت قبل أن يقوم بخنقه تحت تأثير الكحول حيث لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة مما دفعه إلى نقل الجثة والتخلي عليها بإحدى دواوير واحة سيدي ابراهيم.

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