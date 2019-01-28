بيراميدز يسعى للتعاقد مع نجم المنتخب المغربي

هبة سبور – شفيق عنوري

يسعى نادي بيراميدز المصري، إلى التعاقد مع نجم المنتخب المغربي ولاعب اتحاد جدة السعودي، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالي.

وكشفت مصادر صحفية، أن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب براميدز الجديد، مهتم بالاستفادة من خدمات الأحمدي.

وكان دياز قد أشرف على تدريب الأحمدي، في نادي اتحاد جدة، بداية الموسم الجاري، حيث أبدى إعجابه بأدائه في وسط الميدان.

يشار إلى أن الأحمدي، سبق له أن حمل قميص عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها فينورد روترداتم الهولندي، وإستون فيلا الإنجليزي.

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