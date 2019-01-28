الفنانة نعيمة إلياس تنتقد المخرجين و تصف ملكة الجمال ب”النكرة”

نُشر بتاريخ :  2019-01-28 - 13:23
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هبة بريس – الدار البيضاء

انتقدت الفنانة المتألقة نعيمة إلياس عددا من المخرجين المغاربة الذين أضحوا يتعاملون بمنطق “باك صاحبي” من خلال الانتقائية للممثلين في عدد من أعمالهم الفنية و تجاهلهم للأسماء الكبيرة التي قدمت الشيء الكثير للسينما و الفن بصفة عامة في بلادنا.

نعيمة إلياس و في حديثها لميكروفون هبة بريس صرحت أن بعض المخرجين يتجاهلون الأسماء الفنية الكبيرة لأسباب تجهلها مما جعل عددا منهم في شبه عطالة رغم رصيدهم الكبير و مساهماتهم القيمة في النهوض بالسينما و الأفلام المغربية.

و في سؤال لها بخصوص مستجدات قضيتها مع ملكة الجمال ابتسام المومني ، صرحت نعيمة إلياس أنها لا تريد إعطاء القيمة لمن لا يستحقها ، واصفة ابتسام بأنها “نكرة” و لا تستحق أي رد.

و قالت نعيمة إلياس في ذات التصريح : “هاديك غير نكرة منعطيهاش أكثر مما تستحق ، أصلا ملكة الجمال ديال بصح و المعنية بالأمر جاوبات و أظهرت أنها شابة مثقفة و واعية و هاجمتها أيضا و قالت ليها حشومة عليك تنتاقدي لالاك نعيمة”.

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