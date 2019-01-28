بسبب “الخنازير” .. تشييد سياج فولاذي بطول حدود الدنمارك وألمانيا

هبة بريس - وكالات

بدأ العمال في الدنمارك تشييد حاجز طوله 70 كيلومترا، بطول الحدود مع ألمانيا، لهدف غريب وربما يكون فريدا من نوعه.

وحظي الحاجز الفولاذي، الذي يبلغ ارتفاعه 1.5 مترا، بموافقة نواب البرلمان الدنماركي في يونيو الماضي.

وتهدف الدنمارك من هذا الحاجز إلى وقف تسلل الخنازير البرية عبر الحدود، من أجل منع انتشار حمى الخنازير الأفريقية، التي يمكن أن تهدد صناعة لحوم الخنازير عالية القيمة في الدنمارك.

وكانت الحكومة الدنماركية قد حذرت من أن صادرات لحم الخنازير الدنماركية إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي – والتي تبلغ قيمتها 11 مليار كرونة (1.6 مليار دولار) سنويا – يمكن أن تتأثر بالمرض. وفقا لأسوشيتد برس.

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