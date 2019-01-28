بسبب “الخنازير” .. تشييد سياج فولاذي بطول حدود الدنمارك وألمانيا

نُشر بتاريخ :  2019-01-28 - 12:46
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

بدأ العمال في الدنمارك تشييد حاجز طوله 70 كيلومترا، بطول الحدود مع ألمانيا، لهدف غريب وربما يكون فريدا من نوعه.

وحظي الحاجز الفولاذي، الذي يبلغ ارتفاعه 1.5 مترا، بموافقة نواب البرلمان الدنماركي في يونيو الماضي.

وتهدف الدنمارك من هذا الحاجز إلى وقف تسلل الخنازير البرية عبر الحدود، من أجل منع انتشار حمى الخنازير الأفريقية، التي يمكن أن تهدد صناعة لحوم الخنازير عالية القيمة في الدنمارك.

وكانت الحكومة الدنماركية قد حذرت من أن صادرات لحم الخنازير الدنماركية إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي – والتي تبلغ قيمتها 11 مليار كرونة (1.6 مليار دولار) سنويا – يمكن أن تتأثر بالمرض. وفقا لأسوشيتد برس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

رسميا .. إسرائيل تصدّر الحشيش لدول العالم

وافقت الحكومة الإسرائيلية، على تصدير مخدر القنب (الحشيش) للأغراض العلاجية، وذلك خلال الجلس…