إدارة الرجاء ترضخ لضغط “الماكانا” و تنفصل عن الإسباني غاريدو‎

هبة بريس – القسم الرياضي

عجلت الهزيمة الثقيلة للرجاء الرياضي أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي برسم كأس الشيخ زايد للأبطال بالانفصال مع المدرب الغسباني غاريدو و ذلك بعد تلقيه انتقادات شديدة من طرف جمهور “الخضراء” و تحميله المسؤولية الكبرى في هاته الخسارة فضلا على المشاكل التي تربطه و عدد من لاعبي النادي.

و في هذا الصدد، أعلن نادي الرجاء الریاضي، انفصاله عن المدرب الإسباني خوان كارلوس غاریدو و ذلك في بلاغ رسمي صباح الاثنین 28 ینایر، جاء فيه أنه و بعد استشارة اعضاء المكتب المدیري و الادارة الریاضیة للنادي، عقد جواد الزیات رئیس النادي بمعیة بعض أعضاء المكتب المدیري صباح الیوم اجتماعا مع خوان كارلوس غاریدو لتدارس وضعیة النادي التي عرفت مجموعة من الاختلالات التقنیة المهمة في الآونة الاخیرة التي انعكست سلبا على انسجام و أداء الفریق.

وأكد البلاغ أنه تقرر عقب هذا الاجتماع، فك الارتباط بالمدرب خوان كارلوس غاریدو مع تكلیف یوسف السفري بتدبیر الشؤون التقنیة للفریق الاول، بمساعدة الاطار بوشعیب المباركي و ذلك الى غایة تعیین مدرب جدید للفریق.

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