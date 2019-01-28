عصابة تختطف مواطن ضواحي البيضاء و الدرك يستعين بالرصاص لتخلصيه‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تتواصل صراعات و معارك مافيا المخدرات التي تتوغل بين مدينتي برشيد و الدار البيضاء و تتخد لها من مناطق قروية عدة ملجأ أمنا لها نظرا لوجودها تحت إمرة الدرك الملكي و ليس الشرطة خاصة بمناطق نواحي مديونة و الدروة.

و في هذا الصدد ، علمت هبة بريس أن عصابة معروفة باتجارها في المخدرات بالمنطقة حاولت في ساعات مبكرة اليوم اختطاف مواطن يقطن بأحد الدواوير لأسباب تظل مجهولة رغم تناسل شائعات تفيد بوجود نية في الانتقام بسبب خلافات تتعلق بالحرب بين العصابات المتاجرة في المخدرات و التي تقتسم نفوذ المنطقة السالفة الذكر فيما بينها.

و استنجد المواطن الذي تمت محاولة اختطافه بالقرب من منزله بعناصر السلطة المحلية و التي لجأت بدورها للاتصال بعناصر الدرك الملكي ، هاته الأخيرة التي انتقل أفرادها لعين المكان بسرعة مخافة من استفحال المشكل و حصول كارثة حيث أشرف رئيس المركز الترابي لدرك الدروة شخصيا على عملية الانتقال للمنطقة التي تشهد محاولة الاختطاف باستعمال سيارتين رباعيتي الدفع.

و استنجد عناصر الدرك الملكي بالرصاص لثني عناصر العصابة على محاولة اختطاف أحد الأشخاص و الذي يشتبه فيه بدوره على أنه يتاجر في الممنوعات ، حيث تم إطلاق رصاصتين مكنتا عناصر حرمو من اعتقال أربعة أشخاص و حجز أسلحة بيضاء و صفائح مزورة و كمية من المخدرات.

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