برشيد.. مصرع تلميذة وإصابة 5 آخرين في انقلاب حافلة للنقل المدرسي

محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها أن حادثة سير مروعة عرفتها الطريق الرابطة بين القصيبة الحميرة والغنيميين التابعة ترابيا لإقليم برشيد، أسفرت عن مصرع تلميذة تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الغنيميين التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم ببرشيد، فيما أصيب خمسة تلاميذ إصابات متفاوتة الخطورة في انقلاب حافلة للنقل المدرسي صباح اليوم الإثنين وسط حالة من التذمر والاستياء والحزن العميقين التي سادت بين صفوف الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ وساكنة المنطقة.

وأضافت ذات المصادر، ان حافلة للنقل المدرسي زاغت عن مسارها الطبيعي لتنقلب على قارعة الطريق، بعد ان كانت تؤمن نقل تلاميذ صوب الثانوية الإعدادية ابن سينا والثانوية التأهيلية الغنيميين الذين ينحدرون من خمسة دواوير بالمنطقة.

هذا وفور وقوع الحادث فتحت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة تحقيقا فوريا في الموضوع للوقوف على ملابساته والأسباب الحقيقية وراء انقلاب الحافلة التي تقل تلامذة المدارس، فيما تم نقل الضحايا لتلقي الاسعافات الاولية، في الوقت الذي تم فيه ايداع جثة التلميذة الهالكة مستودع الاموات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0