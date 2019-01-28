“‬إنوي” ..‭ ‬العلامة‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬هذه‭ ‬السنة

هبة بريس
زخة من النجوم تنير سماء «إنوي» ! مرة أخرى، تكرس تظاهرة” ”Les Impériales، والتي تعتبر ملتقى مهنيي التواصل والتسويق بالمغرب، «إنوي» كالعلامة التجارية الأكثر تتويجا لهذه السنة.
و بفضل ديناميته وإبداعية حملاته، تم ترشيح «إنوي» في الفئات الثلاث للتظاهرة (العلامة التجارية، الحملات، ومحتوى العلامة التجارية). والنتيجة : 4 نجمات للفاعل التكنلوجي الشامل.
النجمة الأولى توجت «إنوي» بجائزة «العلامة المؤثرة» في السنة، وذلك بفضل مبادرتين مبتكرتين : Coach’in، تطبيق «إنوي» الذي يهدف إلى التشجيع على الممارسة الرياضية، أول بطولة للألعاب الإكترونية بالمغرب.
النجمة الثانية كافأت الآلية التواصلية التي واكبت إطلاق تطبيق ”My inwi”، كأفضل حملة لخدمة تقوم على مبدأ «تجربة الزبون».
كما حصل «انوي»، الشريك المرجعي للنظام الرقمي المغربي، على نجمة ثالثة مكافأة للاستراتيجية التي اعتمدها لرعاية ومواكبة تظاهرة «Maroc Web Awards».
دعم النظام الرقمي المغربي يمر كذلك عبر خلق محتويات مبتكرة ومغربية 100%. هذا الأمر لم يفت تظاهرة «Les Impériales» التي توجت «Sa3a»، السلسلة الرقمية التي أنتجها «إنوي»، كأفضل محتوى رقمي لعلامة تجارية في السنة.
«‘إنوي’ علامة تجارية راهنت، منذ إطلاقها، على تواصل مختلف وجريء يعتمد بالأساس على المحتويات المغربية 100%. تواصل يعتمد القرب، أصيل وحديث في الآن ذاته» تقول نادية رحيم، مديرة التواصل والعلامات التجارية لدى إنوي مضيفة أن «مختلف حملاتنا ومبادراتنا تغذي كلها استراتيجيتنا القائمة على مبدأ ‘الإنترنيت للجميع’. وهي تبرهن على التزامنا ببلوغ هذا الهدف وتصميمنا على ذلك. حصولنا اليوم على اعتراف كهذا من زملائنا ومن مهنيي التواصل من شأنه أن يوطد أكثر عزمنا وإصرارنا على مواصلة هذا النهج من أجل مزيد من الابتكار».