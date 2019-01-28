“‬إنوي” ..‭ ‬العلامة‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬هذه‭ ‬السنة

هبة بريس

زخة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬تنير‭ ‬سماء‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ! ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬تكرس‭ ‬تظاهرة”‭ ‬‮”‬Les Impériales، والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬ملتقى‭ ‬مهنيي‭ ‬التواصل‭ ‬والتسويق‭ ‬بالمغرب،‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬كالعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬لهذه‭ ‬السنة‭.‬

و بفضل‭ ‬ديناميته‭ ‬وإبداعية‭ ‬حملاته،‭ ‬تم‭ ‬ترشيح‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬الثلاث‭ ‬للتظاهرة‭ (‬العلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬الحملات،‭ ‬ومحتوى‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭). ‬والنتيجة‭ : ‬4‭ ‬نجمات‭ ‬للفاعل‭ ‬التكنلوجي‭ ‬الشامل‭.‬

النجمة‭ ‬الأولى‭ ‬توجت‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬العلامة‭ ‬المؤثرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬مبادرتين‭ ‬مبتكرتين‭ : ‬Coach’in،‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬الممارسة‭ ‬الرياضية‬،‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬للألعاب‭ ‬الإكترونية‭ ‬بالمغرب‭.‬

النجمة‭ ‬الثانية‭ ‬كافأت‭ ‬الآلية‭ ‬التواصلية‭ ‬التي‭ ‬واكبت‭ ‬إطلاق‭ ‬تطبيق‭ ‬‮”‬My inwi‮”‬،‭ ‬كأفضل‭ ‬حملة‭ ‬لخدمة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬‮«‬تجربة‭ ‬الزبون‮»‬‭.‬

كما‭ ‬حصل‭ ‬‮«‬انوي‮»‬،‭ ‬الشريك‭ ‬المرجعي‭ ‬للنظام‭ ‬الرقمي‭ ‬المغربي،‭ ‬على‭ ‬نجمة‭ ‬ثالثة‭ ‬مكافأة‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬لرعاية‭ ‬ومواكبة‭ ‬تظاهرة‭ ‬‮«‬Maroc Web Awards‮»‬‭.‬

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دعم‭ ‬النظام‭ ‬الرقمي‭ ‬المغربي‭ ‬يمر‭ ‬كذلك‭ ‬عبر‭ ‬خلق‭ ‬محتويات‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومغربية‭ ‬100‭%. ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يفت‭ ‬تظاهرة‭ ‬‮«‬Les Impériales‮»‬‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬‮«‬Sa3a‮»‬،‭ ‬السلسلة‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬أنتجها‭ ‬‮«‬إنوي‮»‬،‭ ‬كأفضل‭ ‬محتوى‭ ‬رقمي‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬السنة‭.‬

‮«‬‘إنوي’‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬راهنت،‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها،‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مختلف‭ ‬وجريء‭ ‬يعتمد‭ ‬بالأساس‭ ‬على‭ ‬المحتويات‭ ‬المغربية‭ ‬100‭%. ‬تواصل‭ ‬يعتمد‭ ‬القرب،‭ ‬أصيل‭ ‬وحديث‭ ‬في‭ ‬الآن‭ ‬ذاته‮»‬‭ ‬تقول‭ ‬نادية‭ ‬رحيم،‭ ‬مديرة‭ ‬التواصل‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لدى‭ ‬إنوي‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مختلف‭ ‬حملاتنا‭ ‬ومبادراتنا‭ ‬تغذي‭ ‬كلها‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬‘الإنترنيت‭ ‬للجميع’‭. ‬وهي‭ ‬تبرهن‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬ببلوغ‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬وتصميمنا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬حصولنا‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬اعتراف‭ ‬كهذا‭ ‬من‭ ‬زملائنا‭ ‬ومن‭ ‬مهنيي‭ ‬التواصل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يوطد‭ ‬أكثر‭ ‬عزمنا‭ ‬وإصرارنا‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الابتكار‮»‬‭.‬

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