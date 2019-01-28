شرطة صفرو تضع حدا لمصنف خطر في ترويج القرقوبي بالمدينة

ع محياوي – هبة بريس

في وقت تواصل عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن صفرو محاربة مروجي أقراص الهلوسة (القرقوبي)، تمكنت نفس العناصر الأمنية وبتعليمات من رئيس الضابطة القضائية الذي يتحرك بشكل روتيني منذ تعيينه على رأس هذه المفوضية ، يوم أمس الأحد نهاية الأسبوع، من إقاف مشتبه فيه ، بتهمة ترويج المخدرات ” القرقوبي ” و مصنف خطر بسوابقه العدلية ، كان ضمن الشبكة التي تم إيقافها مؤخرا بنفس التهمة بصفرو.

و كشف مصدر ، لهبة بريس، أن العناصر الأمنية حاصرت المشتبه فيه مكان تواجده بحي” بنصفار” ، ليتم اقتياده صوب مقر الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على أنظار العدالة لمحاكمته بالمنسوب إليه .

وشنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة “ صفرو ”، في الأسابيع الأخيرة، حملات مكثفة على مروجي المخدرات وأقراص الهلوسة، فأسقطت العديد منهم، وحجزت كميات كبيرة من هذه الحبوب التي تؤدي بمتناوليها إلى ارتكاب جرائم

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1