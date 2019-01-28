حكيم زياش يتوج كأفضل لاعب في فريقه

هبة سبور

توج الدولي المغربي حكيم زياش لاعب نادي أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، أفضل لاعب في المجموعة التي شارك بها مدربه إريك تين هاغ في هذه المباراة (6.7)، وذلك من طرف موقع “هوسكورد” المتخصص في تقييم الدوريات والمسابقات الكروية.

وقدم زياش مباراة في المستوى، ومنح الأجاكس الهداف الثاني (33)، في مباراة انتهت بهزيمة قاسية أمام المضيف فاينورد روتردام(6-2)، ضمن منافسات الجولة 19، من الدوري الهولندي الممتاز.

بالمقابل، غاب مواطنه نصير مزراوي، بسبب عدم تعافيه من الإصابة، التي تعرض في الجولة الماضية.

وعلى صعيد فريق فاينورد، تألق المغربي ياسين أيوب، الذي دخل في الدقيقة 83 مكان ستيفن بيرغس، وبعدها بدقيقة (84)، أحرز الهدف السادس لفريقه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0