صادم .. “بقال” ستيني يهتك عرض طفل قاصر بتارودانت

محمد ضباش - هبة بريس

كان دوار إيلالة التابع لجماعة الكدية البيضاء بإقليم تارودانت، مساء السبت 26 يناير الجاري، مسرحا لفضيحة جنسية مدوية بطلها شيخ ستيني يعمل بقالا قام باغتصاب طفل صغير عمره ثمان سنوات.

وحسب مصادر محلية، فالطفل توجه لمحل البقالة من أجل شراء بعض الحلوى، قبل أن يقوم البقال باستدراجه لداخل بيته الذي يتواجد فيه الدكان مستغلا خلو البيت من العائلة، قبل أن ينقض على الطفل الضحية، ويمارس عليه ساديته الجنسية، مهددا إياه بكثمان السر وعدم إخبار أي أحد بما وقع.

ومباشرة بعد خروج الطفل من منزل المغتصب، ذهب صوب منزل عائلته وهو في حالة نفسية مدمرة ومزرية، اثارت انتباه الوالدين، وبعد إلحاح كبير أخبر الطفل الضحية والده بما وقع له، ليسارع الأب بعد سماعه النبأ الى أخذ إبنه لأحد الأطباء الذي عاين أثار الاعتداء الجنسي على الطفل ليحرر شهادة طبية في الموضوع.

بعدها توجه الأب مرفوقا بابه نحو مصالح الدرك الملكي بالكردان، حيث تقدم بشكاية مباشرة ضد “البقال” بتهمة هتك عرض ابنه القاصر، وبعد الاستماع للضحية بحضور ولي أمره، تحركت على الفور عناصر الدرك الملكي، وقامت بتوقيف المتهم ووضعه بالحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، على أن يتم تقديم الموقوف أمام أنظار العدالة لتقول كلمتها في حقه.

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