“داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم الكنيسة في الفلبين

هبة بريس ـ وكالات

أعلن تنظيم “داعش” المصنف إرهابيا على المستوى الدولي مسؤوليته عن الهجوم الذي هز اليوم الأحد الكاتدرائية الكاثوليكية في مدينة هولو الفلبينية مسفرا عن مقتل 27 شخصا.

وقال التنظيم في بيان نشرته وسائل إعلام تابعة له إن الهجوم نفذ على يدي انتحاريين بحزامين ناسفين، فجر الأول نفسه عند بوابة الكنيسة فيما قام الثاني بالتفجير في موقف للسيارات أمام الكاتدرائية.

وزعم التنظيم أن الهجوم أدى إلى مقتل 40 شخصا بينهم 7 عناصر من الأجهزة الأمنية المحلية.

وأوضحت السلطات المحلية أن الهجوم استهدف الكاتدرائية الكاثوليكية في مدينة هولو بمقاطعة سولو الفلبينية الواقعة بجزيرة مينداناو التي تقطنها الأغلبية المسلمة ، ونفذ خلال قداس بالكنيسة، وأودى بحياة 27 شخصا، بينهم 20 مدنيا و7 جنود، فيما أصيب حوالي 80 آخرين بجراح مختلفة.

وتعتبر مقاطعة سولو معقلا لجماعة “أبو سياف” المسلحة المتطرفة التي سبق أن أعلنت مبايعتها لـ”داعش”.

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