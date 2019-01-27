رفاق بنعبدالله : القمع والحصار لم ولن يحد من عزيمة الشعب السوداني

هبة بريس ـ الرباط

اعلن حزب التقدم والاشتراكية في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب تضامنه مع ما وصفها ب“انتفاضة الحرية والكرامة” التي يخوضها الشعب السوداني من أجل التغيير والحرية والديموقراطية منذ الـ19 من دجنبر 2018.

وأشار رفاق بنعبد الله في بيانهم إلى أن الشعب السوداني يتعرض منذ انطلاق انتفاضتهم الشعبية لمختلف أشكال القمع والتضييق من طرف النظام مما خلف حصيلة وصلت لحد الساعة أزيد من 50 شهيدا ومئات المعتقلين، وفق ما أورده البيان.

وأضاف البيان أن القوى الديموقراطية والحية لم تسلم من الهجوم، مشيرا إلى أن السلطات السودانية فرضت حصارا على المقر المركزي للحزب الشيوعي السوداني وعلى مقر جريدة “الميدان” لسان حال الحزب، فضلا عن اعتقال أطر وكوادر الحزب، على حد تعبير البيان.

وختم التقدم والاشتراكية بتأكيده على أن القمع والحصار لم ولن يحد من عزيمة الشعب السوداني الذي خبر النضال وراكم تجارب طويلة وتاريخية في مواجهة الاستبداد، دفاعا عن حق السودان في الحرية والعيش الكريم، مطالبا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن كرامة الشعب السوداني، يضيف البيان.

وطالب الحزب المجتمع الدولي وكل أنصار الحرية والديمقراطية و حقوق الإنسان للتدخل قصد وقف القمع والبطش الذي يمارسه النظام ضد المواطنين العزل المطالبين بالحرية والكرامة

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