تعيين الإطار المغربي معاذ حجي منسقا عاما إداريا للكاف

هبة بريس ـ و م ع

اعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد، عن تعيين الإطار المغربي معاذ حجي منسقا عاما إداريا لها.

وقالت الكونفدرالية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن رئيسها أحمد أحمد عين معاذ حجي منسقا عاما اداريا للكاف مكلفا بتنسيق كافة عمليات ومهام الإدارة، والعمل كحلقة وصل بين الرئاسة والأمانة العامة في كل ما يتعلق باتخاذ القرارات وتنفيذها.

وقال أحمد أحمد، إنه مع الاستعدادات الجارية لتنظيم أمم افريقيا 2019، بعد خمسة أشهر، “قررت تعيين منسق عام من اجل الارتقاء بعمل الإدارة وحتى تصبح أكثر نجاعة، وتداول المعلومات بشكل أفضل بين الجانب السياسي والجانب الإداري”.

وأضاف أن “تجربة حجي، في مجال كرة القدم وإدارة كرة القدم، ستسهم في تطوير وإضفاء الدينامية المطلوبة على عمل مؤسستنا”.

وخلال لقائه بأطر “الكاف”، أعرب المنسق العام الإداري الجديد، عن شكره للرئيس أحمد أحمد على الثقة التي وضعها في شخصه، مؤكدا استعداده لبذل كافة الجهود والانخراط في عمل جماعي ناجع بما يسهم في تطوير أداء هذا الاتحاد الكروي القاري.

وقد باشر حجي مهامه الجديدة، اليوم الاحد، بمقر الكاف بالقاهرة.

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