وزارة الإتصال تنفي تعاملها مع شركة اشهارية ضمن المعرض الدولي للكتاب وللنشر

هبة بريس – الرباط

كشفت وزارة الثقافة والاتصال في بلاغ صحفي على أن الخبر الذي نشره موقع هبة بريس الإلكتروني، وفي إطار إعداد الوزارة لتنظيم الدورة 25 للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الفترة ما بين 07 و 17 فبراير 2019، تتجه إلى التعامل مع شركة بعينها، ذاكرا اسمها في الخبر، غير صحيح ومجانب مضمونه للمنطق.

واكدت الوزارة في بلاغها ان ماجاء في الخبر مجانب مضمونه للمنطق، على أساس أن الصفقات التي تبرمها الوزارة والمرتبطة بتنظيم المعرض الدولي للكتاب، هي صفقات كغيرها من الصفقات العمومية المفتوحة، ولا يمكن بحال من الأحوال نيلها من طرف أية شركة إلا في إطار القانون المنظم للصفقات العمومية، والمبني على مبدإ التنافسية وفتح الأظرفة، لا على التفويض المباشر.

واضافت الوزارة أنها لم يسبق في أية دورة من دورات المعرض أن فوضت خدمات الإشهار في المنابر الإعلامية لأية شركة، ولا توجد من بين صفقاتها صفقة من هذه النوع وبهذه الطبيعة، لسبب هو أن الوزارة تنظم الحملة الإعلانية للمعرض في إطار شراكات إعلامية غير مؤدى عنها.

واستسرل البلاغ أنه وفي ما يتعلق بصفقات المعرض الأخرى، فقد تمَّ فتح أظرفة عروضها قبل أكثر من شهرين من تاريخ نشر الخبر المردود عليه، وتم نيلها من طرف الشركات التي استوفت عروضها شروط دفتر التحملات، وتؤكد وزارة الثقافة والاتصال أن الشركة المعنية بالخبر ليست من بين تلك الشركات.

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