كنون : هدفنا ضمان الاستفادة لذوي حقوق الأراضي السلالية في إطار شراكات معقولة

هبة بريس – الرباط

كشف بلاغ صحفي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه على أن اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية للجماعات السلالية قد اجتمعت يوم أمس السبت 26يناير 2019 بالرباط، ترأسها رئيس اللجنة التحضيرية مولاي أحمد كنون، وحضرها ممثلو مختلف مناطق المغرب.

وتدارست اللجنة في هذا الاجتماع مجموعة من النقاط والتي تعتبر لبنة أساسية للشروع في أداء مهامها، حيث تمت هيكلة سكرتارية اللجنة التحضيرية و تشكيل تنسيقيات جهوية وإقليمية، إضافة إلى مصادقة اللجنة التحضيرية على إسم وشعار الهيئة. مع دراسة مشروع القانون الأساسي، و الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر التاسيسي للهيئة.

وأضاف البلاغ على «أنه وبعد عرض مفصل لرئيس اللجنة التحضيرية حول مسار أنشطة سكرتارية اللجنة التحضيرية للهيئة واللقاءات التواصلية لهذا الأخير مع السلاليات والسلاليين بالعديد من مناطق المملكة، والتي انصبت حول آليات أجرأة الدولة لنص الخطاب الملكي وأفق انخراط الهيئة في هذا المشروع التنموي الكبير الذي يخص أراضي الجموع من خلال مساهمتها في بلورة رؤية واضحة هدفها خدمة مصالح كافة ذوي الحقوق في تناغم مع مصالح البلاد العليا، استفاض النقاش الجاد والمسؤول حول كل ما يتعلق بإنجاح إخراج مشروع الإطار الجمعوي إلى حيز الوجود رغبة من كل أعضاء اللجنة التحضيرية في الاسهام الصادق في المشروع».

وهذا وصادقت اللجنة التحضيرية التي تتكون من 40 عضوا على تشكيل سكرتارية اللجنة التحضيرية والمتكونة الأسماء التالية: مولاي أحمد كنون رئيسا، عبدالسلام العزوزي، مقررا ، و رشيد هوسي، أمينا ماليا للهيئة، وسعيد العوني نائب أمين المال، وكل من محمد البحراوي ،مصطفى البخاري ، بوشعيب فرحون، مستشارون.

و تم أيضاً تشكيل التنسيقيات الجهوية والإقليمية للهيئة الذي تم اعتماد نفس الشعار مع تعديل في اسمها، والذي أصبح هو “الهيئة الوطنية للجماعات السلالية”.

وتدارست اللجنة التحضيرية مشروع القانون الأساسي ، وتناقشت حول التدابير المزمع القيام بها لإنجاح عقد المؤتمر التأسيسي لمشروع “الهيئة الوطنية للجماعات السلالية” الذي تقرر عقده يوم السبت 02 مارس 2019 بالرباط.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة التحضيرية، مولاي أحمد كنون، في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، بأن الهدف هو جمع ذوي الحقوق تحت سقف واحد وموحد من أجل الدفاع عن أراضيهم، وعدم منحها بأثمنة زهيدة للمستثمر .

وأضاف أحمد كنون، بأنهم لا يمانعون داخل عملهم الجمعوي للدفاع على أراضي ذوي الحقوق، في إطار الاشتغال ضمن شراكات مع الفاعلين بهدف ضمان الاستفادة لجميع السلاليين والسلاليات، تحت عبارة :”المستثمر الله يزيدوا وأنا ذوي الحقوق الله يرقعني“، في إشارة لعدم منح الأراضي بأثمنة زهيدة للمستثمر واستغلال صاحب الأرض.

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