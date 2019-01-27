بنكيران :الحملة الظالمة التي تستهدفني لن تنجح في الايقاع بيني وبين الملك

هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران أنه يتعرض لحملة ظالمة، من جهات قال بأنها “تدعي خدمة للمغرب بينما هي تضرب استقراره”.

وأعرب بنكيران في حديث صحفي عن أسفه لما وصفه بـ “المستوى المنحط الذي وصل له خصومه في الإساءة إليه”.

وقال: “أشعر بكثير من الأسف لأن بعض المندسين يحاولون الإساءة إلى تجربة العدالة والتنمية بشكل عام، وإلي شخصيا بشأن الراتب المخصص لي من جلالة الملك، وهو أمر بلغ حدا من الإسفاف، سأكشفه للمغاربة بالتفصيل الممل”.

وأضاف: “أما وقد عمدوا لتناول وضعي المالي، فأنا سأشرح كل صغيرة وكبيرة عما تقاضيته وما أتقاضاه، بالدليل وتفاصيل صرفه بالكامل، للشعب المغربي بالتي هي أحسن. وسأكشف للمغاربة حقيقة هذه الحملة التي أتعرض لها”.

وأكد بنكيران “أن هذه الحملة الظالمة التي يتعرض لها شخصيا وتجربة العدالة والتنمية لن تنجح في الإيقاع بينه وبين الملك محمد السادس”.

وقال لـ عربي 21 : “علاقاتي بالملك جيدة ولم يعترها أي تغيير”، على حد تعبيره.

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