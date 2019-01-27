شهادة طبية سلمت لجزائري تجر طبيبا وممرضا و حقوقيا للتحقيق

نُشر بتاريخ :  2019-01-27 - 18:11
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ع محياوي ـ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع ، أنه على خلفية شهادة طبية سلمت قبل سنوات إلى مهاجر جزائري ، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس نهاية هذا الأسبوع ، إلى طبيب بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو، وممرض برتبة  ” ماجور” بنفس المستشفى، ضمنهم فاعل  حقوقي، قبل إخلاء سبيل الطبيب بالسراح المؤقت و بكفالة  نقدية قدرت بـ 5000 درهم.

ووفق ذات المصدر، فقد تم الاحتفاظ بالفاعل الحقوقي ، و الممرض بسجن بوركايز بفاس في إطار البحث الذي يجري من طرف النيابة العامة المختصة، وسيتم  تقديم المتهمين يوم غد الاثنين 28 / 01 / 2019 ،على أنظار الوكيل العام باستئنافية فاس.

و أضاف ذات المصدر، أن الفرقة الجهوية للضابطة القضائية بولاية أمن فاس قد استمعت إلى أشخاص يشتبه تورطهم في هذا الملف ،  و قد تم إخلاء سبيلهم في انتظار ما ستسفر عنه نتائج  البحث القضائي،  فيما يخص الشهادة الطبية التي أدلى بها الجزائري ضمن وثائقه  .

 

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