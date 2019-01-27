عون سلطة يقتحم اذاعة مراكش خلال بث مباشر في حالة سكر

ضاهر محمد؛ مراكش

كشفت فاطمة أقروط مديرة الإذاعة الوطنية بمراكش، أمس على صفحتها بالفيسبوك تفاصيل واقعة اقتحام عون سلطة بالملحقة الادارية كيليز لمقر الاذاعة،التي هزت الاوساط الاعلامية بالمدينة.

واوردت الاعلامية في تدوينتها: “قبل 3 دقائق اقتحم أحدهم بوابة الإذاعة الوطنية في مراكش ودخل إلى الأستوديو و خلق الفوضى واخل بالبث المباشر لسهرة -ليالي مراكش-كما قد لا حظتم ذلك على المباشر- الرجل ماهو لا سكير أو عربيد أو مختل عقليا…

واضافت اقروط : الرجل ادعى أنه مقدم و عون سلطة اقتحم الإذاعة وتمكن من دخول الأستوديو للتحقق من هوية الضيوف و معرفة ما يجري …. هذا المقدم قال ان اسمه منير وتفوح منه رائحة سكر و بصحبته شخص آخر .. ولقد فاحت فوضاه مباشرة عبر الأثير”.

ولم تستبعد مصادر لهبة بريس، ان يفتح والي جهة مراكش اسفي كريم قسي لحلو، تحقيقا لمعرفة اسباب اقتحام عون سلطة لمقر الاذاعة اثناء بث مباشر لسهرة ليالي مراكش