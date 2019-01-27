الوداد البيضاوي يحرز لقب الخريف الفخري بتفوقه على الكوكب المراكشي

هبة بريس ـ القسم الرياضي

تفوق فريق الوداد البيضاوي على ضيفه الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب العبدي بالجديدة، برسم منافسات الدورة الـ 15 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم ، ويحرز لقب الخريف الفخري.

وكان فريق الكوكب المراكشي سباقا للتسجيل بواسطة عميمي في الدقيقة السابعة، وقبل أن يرد الوداد البيضاوي بثلاثية عن طريق محمد أوناجم (ض.ج 48) وأشرف داري (د83) ويحيى جبران (ض.ج 85).

وضمن الوداد البيضاوي بعد هذا الانتصار وهو التاسع له هذا الموسم إنهاء مرحلة الذهاب متصدرا ، وتوج بلقب بطل الخريف برصيد 30 نقطة، موسعا الفارق إلى 5 نقاط عن أقرب مطارديه حسنية أكادير، الذي سيحل غدا ضيفا على شباب الريف الحسيمي .

وفي المقابل تأزمت وضعية فريق الكوكب المراكشي في المركز الأخير بعد أن تجمد رصيده عند 13 نقطة إلى جانب شباب الريف الحسيمي.

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