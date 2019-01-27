أكادير: اعتقال إفريقيين ينشطان في تجارة الكوكايين بالمدينة

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس السبت 26 يناير، القبض على شخصين ينحدران من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات الصلبة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، حسب مصادر هبة بريس، على مستوى حي الداخلة، وبحوزتهما 50 لفافة من مخدر “الكوكايين” مقدرها نحو 25 غراما، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت داخل الشقة التي يكتريانها عن حجز كمية إضافية من نفس المخدر ناهزت 100 غراما مخبأة بعناية داخل حمام الشقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية.

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