العلمي في تلميح لبنكيران : لن يؤثر علينا كلام إنسان “غير عاقل”

هبة بريس ـ الرباط

في هجوم قوي، لمح رشيد الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الشباب والرياضة،ان عبد الاله بنكيران ”غير عاقل”.

الطالبي العلمي قال في تصريح للصحافة، على هامش المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار اليوم الأحد، ان “الكلام لما يكون صادرا عن عاقل حينها سيؤثر علينا، عكس ما هو الوضع عليه الآن”.

وتساءل الصحفيون مع الطالبي العلمي ان كان يتهم بنكيران بالجنون قبل ان يرد “لم أقل شيئا أنتم من تقولون “

هذا وكان بكيران، قد هاجم رشيد الطالبي العلمي خلال لقاءه بأعضاء العدالة والتنمية، قائلا أن “مثل ذلك الإنسان الوضيع الذي يقول إن العدالة والتنمية سيخرب البلاد، ليس له مصداقية و”ما يديها فيه حتى حد””، ردا على اتهام العلمي لحزب العدالة والتنمية بالسعي لتخريب البلاد.

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