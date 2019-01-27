اخنوش يكشف عن حصيلة الحزب “نشاطا وتنظيما وشراكة “

هبة بريس ـ الرباط

انعقدت اليوم الأحد بالرباط، الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي أطلق عليها دورة “الراحل عمر بوعيدة”، وذلك تكريما لهذا القيادي السابق في الحزب الذي وافته المنية في شهر دجنبر الماضي.

وقدم عزيز أخنوش،حصيلة أنشطة حزب التجمع الوطني للأحرار خلال 2018، مشيرا الى ا انها اتسمت، بالإعلان عن “مسار الثقة”، وهي المساهمة التي يقدمها حزبه في النقاش حول النموذج التنموي الجديد للمغرب.

وبخصوص حصيلة أنشطة الحزب خلال السنة الفارطة، سجل أخنوش أنه جرى تنظيم النسخة الأولى من قمة المرأة التجمعية بمراكش، وهو “الاجتماع الذي شاركت فيه قرابة 2000 مشاركة من نساء الحزب”، على حد قوله.

كما تم -حسب أخنوش – تنظيم لقاء تواصلي مع شباب جهة الشرق بحضور أزيد من 3000 شاب وشابة، إلى جانب افتتاح مجموعة من المقرات الجهوية ستضطلع بدور فضاء للتواصل واللقاء بين الشباب والنساء والتنظيمات الموازية للحزب.

وبخصوص الشراكة الدولية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ذكر أخنوش بانضمام حزبه إلى الحزب الشعبي الأوروبي، بصفته عضوا شريكا، وهو ما سيمكن الحزب من المشاركة في جميع اجتماعاته وأنشطته، منوها بالتزام أعضاء الحزب الشعبي الأوروبي بالتصويت لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وعلى المستوى التنظيمي، سجل أخنوش أن سنة 2018 شهدت تأسيس مجموعة من الهياكل الموازية للحزب من قبيل الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية والمنظمات الجهوية والتمثيلية الإقليمية لنساء الأحرار، والمنظمة الوطنية للطلبة التجمعيين، ومجموعة من الهيئات الوطنية للمهندسين والمحاميين والمحاسبين والأطباء والتجار التابعين للحزب.

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