ما بين التركيع وإلجام الأقلام… غرامة مالية تثقل كاهل الزميل ”بلكاوي“

هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس – الرباط

يسارع الزميل عبد الحي بلكاوي، الزمن لجمع مبلغ مالي بعد حكم قضائي صادر في حقه ابتدائيا واستئنافيا، والقاضي بتغريمه مبلغ 8 ملايين سنتيم لصالح “محمد الحافظ”، البرلماني و رئيس المجلس البلدي بسيدي قاسم، هذا الأخير الذي باشر مسطرة تنفيذ الحكم ضده، حيث حددت مهلة وضع الوديعة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، خلال 15 يوما.

ونشر المراسل الصحفي عبد الحي بلكاوي، تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، عبر فيها عن رفضه بالبث و المطلق كل محاولات تركيعه و إرغامه على إلجام قلمه، من خلال هاته الغرامات الثقيلة، مصراً في نفس الآن على مواصلة النفس الذي يراقب من خلاله طرق صرف المال العام وفضح كل المتورطين بذلك، وفق ما تمليه قواعد الكتابة وبكل شرف. على حد تعبيره.

وجاء في تدوينة فيسبوكية نشرها الزميل عبد الحي بلكاوي، :« أشعرت صباحا من طرف مفوض قضائي برغبة “محمد الحافظ” البرلماني و رئيس المجلس البلدي بسيدي قاسم بتنفيذ الحكم القضائي الثقيل و غير المفهوم، الصادر في حقي بسبب مقال صحفي، و القاضي بتغريمي 8 ملايين سنتيم.

وأضاف :”أمامي أيام معدودات و إلا سينتقل الحافظ إلى الإكراه البدني إذا لم أقم بأداء الغرامة.. هكذا يقول و ينتفخ انتشاء أمام خدام أعتابه. و أنا اقول له : لا ركوع إلا لله الواحد القهار“. هذا وسبق لجريدة هبة بريس الإلكترونية وأن عبرت عن استنكارها للحكم القضائي الصادر في حق الزميل المراسل الصحفي، واعتباره حكم إلجامي يهدف لتكميم الأفواه وتقييد الأقلام الصحفية، والتضييق على حرية التعبير وحق الصحفي في نقل الخبر عبر المعاينة الميدانية، أو من خلال مصادره الموثوقة. وكان المراسل الصحفي، عبدالحي بلكاوي، قد انتقد في وقت سابق إقدام رئيس المجلس الجماعي على التهديد بقطع أرجل من يصل إلى ملعب العقيد العلام بسيدي قاسم، وذلك بعدما قرر إغلاق الملعب البلدي بداعي إعادة إصلاحه، عبر مقال نشر على جريدة ”هبة بريس“، حيث اعتبر منطوق الحكم على أن المقال تسبب في ضرر نفسي للمشتكي، المتابع بغرفة جرائم الأموال بمدينة فاس.

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