ماليزيا تفقد حق استضافة بطولة العالم للسباحة بسبب إسرائيل

هبة بريس ـ وكالات

سحبت اللجنة البارالمبية الدولية حق استضافة ماليزيا لبطولة العالم للسباحة 2019 بسبب منع إسرائيل من المشاركة.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأحد، “سحبت اللجنة الدولية البارالمبية حق استضافة ماليزيا بطولة العالم للسباحة البارالمبية والتي كان من المقرر عقدها في كوتشينغ .

وكان وزير الخارجية الماليزي قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده لن تستضيف أية فعاليات جديدة تشارك فيها إسرائيل، مؤكدا أنه تم منع سباحين إسرائيليين من المشاركة في مسابقة مقبلة.

وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد إن السباحين الإسرائيليين لن يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة ستجري في وقت لاحق من هذا العام في ولاية ساراواك الشرقية والتي ستحدد المتأهلين للمشاركة في بطولة طوكيو 2020 للألعاب البارالمبية.

ورغم مناشدة من اللجنة البارالمبية العالمية لإيجاد حل لهذا الخلاف، جدد وزير الخارجية الماليزي التأكيد على معارضة ماليزيا لمشاركة إسرائيل في أي فعالية تجرى على أرض بلاده.