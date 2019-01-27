المغربي زكرياء التجاري يتوج بلقب بطولة العالم للمواي طاي

هبة بريس ـ و م ع

توج المغربي زكريا التجاري، أمس السبت بمراكش، بلقب بطولة العالم للمحترفين للمنظمة العالمية للمواي طاي لوزن أقل من 66 كلغ بعد تفوقه بالنقاط على الإسباني من أصول فينزويلية مايكل سورتينو.

وفاز زكريا التجاري بلقب النسخة الرابعة للجائزة الدولية الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للكيك بوكسينغ، ليعلن بذلك عن ميلاد بطل مستقبلي في هذا الصنف الرياضي

وسيطر البطل المغربي على مجمل أطوار النزال دون أن يترك أي حظ لخصمه الإسباني.

وخلال هذا النزال الذي لعب في خمس جولات، كان البطل المغربي قريبا من الفوز بالضربة القاضية على خصمه الإسباني مايكل سورتينو البطل القاري (أوروبا – أمريكا)، الذي لم يتمكن من مجاراة الإيقاع الذي فرضه زكرياء التجاري.

وأعرب زكرياء التجاري، في تصريح للصحافة عقب النزال، عن امتنانه للجمهور المغربي الذي قدم له الدعم خلال هذا النزال الحاسم، مشيرا إلى أنه كان في الموعد وشرف المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن البطل المغربي يتوفر على سجل حافل بالألقاب في مقدمتها اللقب الأوروبي لمنظمة أونفيزيون فيثسينس، ولقب هولندا لسنة 2015 إضافة إلى فوزه بثلاثة وعشرين مباراة احترافية، منها سبعة انتصارات حسمها لصالحه بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0